Selenskyj traf sich mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in Saudi-Arabien mit dem Kronprinzen Mohammad bin Salman Al Saud getroffen. Darüber berichtete der Präsident am Dienstag, 27. Februar, in den sozialen Netzwerken.

„Hatte ein bedeutungsvolles und aufrichtiges Gespräch mit Seiner Hoheit Kronprinz Muhammad bin Salman Al Saud. Wir haben über die Punkte der Friedensformel gesprochen und über die Fortschritte, die bei ihrer Verwirklichung gemacht werden können. Die saudische Führung kann helfen, gerechte Lösungen zu finden. Wir schätzen den Wunsch des Prinzen, zur Wiederherstellung eines echten Friedens beizutragen und sind dankbar für seinen Rat und seine Unterstützung“, betonte der Präsident.

Selenskyj informierte den Prinzen über den Dialog mit den Partnern bei der Vorbereitung des Weltfriedensgipfels in der Schweiz auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Die Parteien diskutierten den Inhalt des Gipfels und die Schritte, die unternommen werden können, um die Sicherheit der Ukraine, ganz Europas und der globalen Gemeinschaft der Nationen wiederherzustellen.

„Ein wichtiges Thema des Treffens waren konkrete Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Saudi-Arabien in den Bereichen Wirtschaft und Technologie. Unsere Teams werden an den relevanten Bereichen arbeiten, die heute besprochen wurden“, fügte Selenskyj hinzu.