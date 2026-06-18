Selenskyj traf sich mit Rutte: Sie erörterten die Stärkung der Luftabwehr sowie Produktionslizenzen aus den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Selenskyj über das Treffen mit Rutte? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich in Brüssel mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Die Parteien erörterten die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr sowie weitere Fragen zur Stärkung der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.

Nach den Worten von Selenskyj verlief das Treffen mit Rutte positiv.

„Wir haben die Punkte besprochen, auf deren Umsetzung wir uns mit unseren Partnern während des G7-Gipfels geeinigt hatten. Am wichtigsten ist die Arbeit an der Stärkung unserer Verteidigung und der Erlangung von Lizenzen aus den USA für die Herstellung von Luftabwehrsystemen“, erklärte der Präsident.

Darüber hinaus sprachen die Seiten über die Aufstockung des PURL-Mechanismus mit neuen Beiträgen. Der Staatschef betonte, dass dieses Programm einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Menschenleben leiste; daher sei es wichtig, dass die Lieferung von Raketenabwehrsystemen so zügig wie möglich erfolge.