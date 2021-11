Explosion in Nova Odessa: Die Zahl der Todesopfer steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Ort einer Explosion in einem fünfstöckigen Gebäude in der Stadt Novaya Odessa, Region Mykolayiv, in der Nacht zum Sonntag, 28. November, wurde eine weitere Leiche gefunden. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen mit.

„Als Folge der Explosion wurden 2 Menschen getötet (um 16:46 Uhr und um 23:25 Uhr State Emergency Service Einheiten entfernt die Leichen unter den Trümmern) und 3 Menschen wurden verletzt (um 10:07 Uhr State Emergency Service Einheiten aus unter den Trümmern freigegeben, eine Person hat einen gebrochenen Unterarm – im Krankenhaus, 2 Personen – in Schock, nach der Prüfung weigerte sich, ins Krankenhaus eingeliefert werden),“ – wurde in der Erklärung gesagt.

Die Rettungsarbeiten dauern an. Derzeit werden die Arbeiten zur Demontage der zerstörten Gebäudeteile des Hauses und die Suche nach möglicherweise eingeschlossenen Bewohnern mit Hilfe von Hundeführern fortgesetzt.

211 Einsatzkräfte und 44 Einheiten von Spezialgeräten sind an den Arbeiten auf der Baustelle beteiligt. Zwei Zelte des Staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine (SESU) wurden in der Nähe des Hauses aufgestellt, darunter ein Heiz- und Ruhezelt für das Personal und eine Notrufzentrale sowie ein Zelt des Roten Kreuzes zur Versorgung mit Lebensmitteln.

Um die öffentliche Sicherheit zu schützen und Plünderungen zu verhindern, sind Beamte der Nationalen Polizei in der Nähe des Hauses stationiert.