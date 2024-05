Selenskyj: Ukraine verstärkt Positionen in der Region Charkiw inmitten der russischen Offensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Truppen haben ihre Stellungen in der Region Charkiw inmitten von Berichten über eine russische Offensive und verstärkten Beschuss in der Region verstärkt.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 19. Mai.

Am 10. Mai startete Russland eine neue Offensive im Norden der Region Charkiw in Richtung Liptsy und Wowtschansk, einer Stadt weniger als 5 Kilometer von der russischen Grenze und etwa 50 Kilometer von Charkiw entfernt.

Selenskyj sagte, er habe Informationen vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erhalten, der jetzt bei den Luftangriffsbrigaden ist.

„Als Ergebnis dieser Tage haben wir in der vergangenen Woche unsere Positionen in der Region Charkiw verstärkt. die 57. Brigade, die 82. Luftangriffsbrigade, ich danke Ihnen, Soldaten“, sagte Selenskyj. Er wies auch darauf hin, dass die Ukraine die russischen Angriffe in der Region Donezk erfolgreich abwehren konnte, insbesondere in der Gegend von Tschassiw Jar, die zu einem der wichtigsten strategischen Ziele geworden ist.

Der Präsident fügte hinzu, dass die russischen Truppen ihr Ziel, die ukrainischen Streitkräfte entlang der gesamten Frontlinie in den Regionen Charkiw und Donezk zurückzudrängen, nicht erreichen.

