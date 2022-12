Selenskyj: Die Ukrainer werden ihre Menschlichkeit nicht verlieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass das nächste Jahr für die Ukraine nicht einfach sein wird, aber die ukrainischen Streitkräfte zusammen mit dem ukrainischen Volk werden am Ende gewinnen. Die Hauptsache ist, dass wir die Menschlichkeit nicht verlieren. Selenskyj sagte dies in seiner regelmäßigen Videoansprache an die Ukrainer am Mittwoch, den 28. Dezember.

Er forderte die Ukrainer auf, sich gegenseitig zu unterstützen, egal was gerade passiert und was Ihnen durch den Kopf geht.

„Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Menschen, die Ihnen nahe stehen, warme Worte zu sagen. Auch wenn es nicht die Menschen sind, die Ihnen nahe stehen, sondern andere Ukrainer. Bitte finden Sie eine Gelegenheit und einen Moment, um ihnen für ihre Arbeit zu danken, sie für diese oder jene Anstrengung, für ihre Fürsorge zu loben“, sagte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass eine Person, die in einer solch schwierigen Zeit allein ist, gefragt werden sollte, ob sie Hilfe benötigt.

„Wenn Sie wissen, dass jemand auf einen Sohn oder eine Tochter aus dem Krieg wartet, schenken Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit: sagen Sie Hallo, hören Sie zu, helfen Sie“, forderte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass die Aufmerksamkeit für andere „auch unser aller Schutz ist“.

„Wir haben unsere Menschlichkeit nicht verloren, auch wenn wir schreckliche Monate erlebt haben. Und wir werden sie nicht verlieren, auch wenn wir ein schwieriges Jahr vor uns haben. Wir werden den Sieg erringen. Und wir müssen es wirklich gemeinsam tun“, betonte Selenskyj.

Er rief dazu auf, sich um die Ukraine zu kümmern, sich gegenseitig zu schätzen und alles zu tun, um den ukrainischen Kriegern zu helfen…