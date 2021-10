Selenskyj unentschlossen über zweite Amtszeit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist noch unentschlossen, ob er für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Dies sagte er bei einem Briefing in Truskawez nach einem Treffen mit der Sluha Naroda Fraktion am Sonntag, den 3. Oktober.

„Ich habe noch nichts über eine zweite Amtszeit entschieden. Darüber, dass ich gehe, wenn ich alle meine Versprechen erfüllt habe, habe ich ein wenig über etwas anderes gesprochen. Wir haben Statistiken, wir haben 30-35% unserer Versprechen und unseres Programms erfüllt und die Hälfte der Amtszeit ist bereits vergangen. Ich sagte, wenn wir nicht schnell arbeiten, insbesondere in der Werchowna Rada, denn diese Statistik bezog sich auf die Arbeit an der legislativen Basis, wenn uns ständig gesagt wird, dass es gegen die Vorschriften verstößt, und wenn es ständig politischen Spamming durch Tausende von Änderungsanträgen gibt, werden wir keine Zeit haben, es zu tun. Und ich will alles tun und alles einhalten, was ich versprochen habe“, sagte der Staatschef.

Selenskyj fügte hinzu, dass dies auch nicht bedeute, dass er, wenn er es in 4,5 Jahren schaffe, sechs Monate vor Ende seiner Amtszeit gehen werde.

„Nein, ich werde auf jeden Fall bis zum Ende arbeiten“, versicherte der Präsident.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj im Mai 2020 zum ersten Mal über eine zweite Amtszeit als Präsident sprach, obwohl er vor der Wahl versprochen hatte, nur für eine Amtszeit zu kandidieren. Schließlich beschloss der Staatschef, dass ihm eine Amtszeit als Präsident nicht genügen würde.