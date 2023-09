Selenskyj wendet sich mit Worten des Dankes an die Kämpfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einer abendlichen Videoansprache an das ukrainische Volk am Dienstag, den 12. September, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj über die wichtigsten Aufgaben des Tages und dankte den Kämpfern, die schwierige Aufgaben erfüllen.

„Heute gibt es etwas, wofür wir allen Soldaten unserer 95. separaten Brigade der DSV danken müssen. 3rd Assault, gut gemacht, Jungs! Gemeinsame Sturmbrigade der Nationalen Polizei Lyut, danke! Alle drei Brigaden haben sich bei den Kämpfen in Richtung Bachmut ausgezeichnet. Wichtige erfolgreiche Aktionen 46. separate Luftlandebrigade, 47. separate mechanisierte Brigade, danke, Krieger, für eure Vorwärtsbewegung! 72. unabhängige mechanisierte Brigade und 79. unabhängige, DShV, danke für die äußerst starke Verteidigung unserer Stellungen! Hauptnachrichtendienst, der in der Gegend von Klitschtschijiwka und an anderen extrem brisanten Orten Aufgaben wahrnimmt. Vielen Dank, Jungs!“ – betonte der Präsident.