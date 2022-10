Selenskyj zeigte den geräumten Lyman

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj postete am 5. Oktober in seinem Telegramm eine Auswahl von Fotos aus dem befreiten Lyman in der Region Donezk.

„Dies ist das, was die Invasoren im ukrainischen Lyman zurückgelassen haben. Der Aggressorstaat zerstört überall in den besetzten Gebieten alle Lebensgrundlagen: die Wirtschaft, den sozialen Bereich, die Kultur. Es gibt nur einen Weg, dies zu stoppen: unser Land zu befreien“, betonte der Staatschef in der Bildunterschrift der Veröffentlichung.

Er äußerte sich auch zuversichtlich, dass das gesamte Territorium der Ukraine vom Feind befreit werden wird…