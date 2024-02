Selenskyj: Zwei weitere Luftabwehrsysteme sind in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In seiner abendlichen Videoansprache an die Ukrainer heute, am 2. Februar, fasste Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ergebnisse des Tages zusammen und verkündete die lang erwartete Nachricht: zwei weitere Luftabwehrsysteme sind in der Ukraine eingetroffen.

Zu Beginn seiner Ansprache sprach der Präsident über die Sitzung der Stawka und ging dabei insbesondere auf die Erhöhung der Produktion ukrainischer Drohnen und Granaten sowie den Bau von Befestigungsanlagen ein.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass während des Treffens besonderes Augenmerk auf Awdijiwka gelegt wurde, wo es jetzt sehr schwierig ist.

Was die internationale Arbeit angeht, so berichtete Selenskyj von einem Gespräch mit dem Präsidenten von Kasachstan, von Treffen mit den Außenministern von Kanada und Malta (der Leiter des Außenministeriums von Malta ist der amtierende Leiter der OSZE).

„Und die wichtigste Nachricht für heute ist die Nachricht, die wir alle seit langem erwartet haben. Auf die wir seit Monaten auf verschiedenen Ebenen hingearbeitet haben. Das Ergebnis – zwei weitere Luftabwehrsysteme sind in der Ukraine eingetroffen. Alle Details sollten natürlich nicht öffentlich gemacht werden. Aber Systeme, die „alles abschießen“. Wir werden die Regionen schützen. Die Systeme sind noch nicht ausreichend für die vollständige Verteidigung der Ukraine, aber wir arbeiten jeden Tag daran“, sagte der Präsident zum Abschluss seiner Abendrede.

Zuvor war bekannt geworden, dass Kanada der Ukraine den Entwurf eines Sicherheitsvertrags übergeben hat. Ottawa ist der Ansicht, dass es sich dabei um Zusicherungen und nicht um Garantien handeln sollte, sieht darin aber kein Problem.