"Shahids" flogen in der Nacht des 26. August in Weißrussland ein - Belaruski Gayun

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 26. August, während des massiven Angriffs Russlands auf die Ukraine, flogen drei Shaheda-Kamikaze-Drohnen in den Luftraum von Belarus ein. Die Armee des Landes hat ihre Flugzeuge nicht hochgezogen.

Dies berichtete die Gruppe zur Überwachung militärischer Aktivitäten „Belaruski Gayun“.

„Letzte Nacht sind Kamikaze-Drohnen von Shahed dreimal in das Hoheitsgebiet von Belarus eingedrungen. Es wird berichtet, dass dies um 03:26, 03:33 und 04:14 Uhr geschah – jeweils im Gebiet des Strahlen- und Ökologiereservats Polessye, der Bezirke Bragin und Loev“, so die Gruppe. Ein weiterer Hubschrauber aus Machulischtschi und ein Kampfjet aus Baranowitschi starteten gegen 9:00 Uhr morgens und wurden in den Süden des Landes geschickt.

