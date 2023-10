Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat über die Erfolge der Spezialkräfte von Alfa berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat über die Ergebnisse erfolgreicher Aktionen von Spezialkräften der Spezialtruppen der Spezialkräfte A (Alpha) berichtet. Die Kämpfer haben in drei Wochen fast sechs Dutzend Einheiten feindlicher Ausrüstung zerstört.

Allein in drei Wochen haben die militärische Spionageabwehr und die Spezialkräfte des CSO A Sicherheitsdienstes der Ukraine 57 Einheiten an Ausrüstung und Waffen der Eindringlinge „abgezogen“, so der Bericht.

Die Liste der feindlichen Verluste wurde ergänzt durch:

▪️ 10 Panzer

▪️ BM-21 Grad Mehrfach-Raketenwerfersystem

▪️ Thor Luftabwehrsystem

▪️ 7 BMPs, 4 MTLBs und 3 APCs

▪️ 7 UAS und 7 Geschütze

▪️ TBM Tiger

▪️ 3 Mörser

▪️ Flugabwehr-Werfer

▪️ 11 Fahrzeuge

▪️ Murom-M Beobachtungskomplex, der in dem vorübergehend besetzten Gebiet installiert wurde.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Laufe des Tages etwa hundert militärische Zusammenstöße an der Frontlinie stattgefunden haben.