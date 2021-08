Sowjetische Filmstars mit der Alkoholsucht, die sie ruiniert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Warum trinken Schauspieler, eine Frage, die irgendwie sogar ungehörig ist, denn viele in diesem Beruf trinken, und sie rechtfertigen diese Leidenschaft immer sehr schön.

Die Tatsache, dass der Alkohol das Leben vieler berühmter und weniger berühmter Schauspieler ruiniert hat, hält niemanden davon ab. Der ständige Wunsch, wenigstens für einen Moment Freiheit und Flucht zu spüren, verleitet zum Trinken, aber die Leichtigkeit im Rausch, entweicht irgendwo, aber es gibt entgleiste Dreharbeiten und Proben, vergessene Texte vor der Kamera, geschwollenes Gesicht und Entsetzen in den Augen der Kollegen. Aber, wie es in einem lustigen Lied heißt: „Die grüne Schlange gewinnt den Kampf“.

Vesti.ua wird keine wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema verfassen und nicht über die Schädlichkeit von Alkohol diskutieren. Wir haben beschlossen, die Schicksale von fünf legendären Schauspielern in Erinnerung zu rufen, die in irgendeiner Weise durch Alkohol ruiniert wurden.

Wladimir Wyssotski

* Gestorben mit 42 Jahren

* Diagnose: akute Herzinsuffizienz

Der Alkohol war im Leben vieler Künstler präsent, aber im Leben des großen Schauspielers und Barden Vladimir Vysotsky war er eine echte Katastrophe. Der Alkohol tötete ihn und die Drogen machten ihn fertig.

Ehefrau Vysotsky – Schauspielerin Marina Vlady – sagte, dass nicht einmal ihr Mann in Momenten der Saufgelage gerettet, und dass, wenn es nicht für sie, Vladimir Semenovich nie gelebt hätte, um 42 Jahre. Als Beispiel schreibt sie über den Fall, als Vysotskiy im Jahr 1969 den schwersten Anfall hatte – das Gefäß in seinem Hals platzte und es kam zu starken Blutungen. Marina war an seiner Seite und das ist der einzige Grund, warum die Ärzte den Schauspieler retten konnten. Zu diesem Zeitpunkt war Vysotsky erst 31 Jahre alt, aber schon damals sagten Drogenabhängige, die ihn behandelten, dass er stark alkoholabhängig war. Aber wie viele schöne Lieder hat er seinem alkoholischen Zustand und Wodka und Wein gewidmet.

Um Vysotsky vom Wodka zu entwöhnen, wandte seine Frau verschiedene Methoden an, bis hin zu einem tibetischen Mönch, zu dem sie ihren Mann brachte. Er selbst hat wiederholt versucht, auszusteigen und sich sogar einen „Torpedo“ unter die Haut genäht. Aber nichts half, die Verweigerung von Alkohol führte den Schauspieler zu noch Schlimmerem – er versuchte es mit Drogen.

Manche sagen, das sei schade, er hätte so viel mehr geschrieben und gespielt. Aber alle Genies wie Vysotsky haben ihre Zeit. Und offenbar hat der legendäre Barde im Alter von 42 Jahren seine Aufgabe auf Erden erfüllt. Und woran er gestorben ist – Trunkenheit, Herzkrankheit oder Erbkrankheit – ist nicht wichtig. Tatsache ist, dass er am 25. Juli 1980 im Schlaf an akutem Herzversagen starb und ganz Moskau ihn beerdigte.

Oleg Dahl

* Starb im Alter von 39 Jahren

* Todesursache: Herzstillstand

Ein anderer großer Schauspieler, Oleg Dal, überlebte seinen Freund Vladimir Vysotsky nur um acht Monate. Sein Kollege Oleg Borisov nannte Dahl einen „zurückhaltenden Menschen“, er sei so unnahbar und fremd. In diesem ständigen Zustand zwischen hier und dort trieb Dahl den Alkohol an. Und manchmal trank er so viel, dass es nicht klar war, wie sein Herz in seinem schlanken Körper all diesen Belastungen standhalten konnte. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Dahl eine sehr „unbequeme“ Natur hat und ständig im Konflikt mit den Regisseuren steht, frustriert er regelmäßig Dreharbeiten und Aufführungen wegen des ewigen Zustands der Trunkenheit. Und das, obwohl er ein wirklich großartiger Schauspieler war.

Viele aus Dahls Umfeld waren davon überzeugt, dass die Geschichte über seine Ehe mit Nina Doroshina ihn auf dem Weg nach oben zerstört hatte. Er war noch sehr jung, als er bei Sovremennik anfing und sich in die Primadonna verliebte, die älter war als er. Das Paar heiratete, doch beim Bankett kam Oleg Efremov uneingeladen und holte Doroshina von der Hochzeit ab – und tatsächlich wusste die gesamte Moskauer Theaterszene, dass Doroshina in Efremov verliebt war und nur aus Rache heiratete. Es heißt, dass Dahl zu diesem Zeitpunkt sein erstes längeres Gelage hatte. Und Efremov erlaubte Oleg nicht, nach all dem, was geschehen war, würdige Rollen im „Sovremennik“ zu spielen.

Und dann traf Dahl Vysotsky. Es geschah 1973 am Set des Films Bad Good Man, und es entstand sofort ein starkes geistiges Band zwischen den beiden. Wie jemand sehr treffend sagte, waren sie nie enge Freunde, aber sie waren Genies aus demselben kleinen Rudel und hielten zusammen. Deshalb hat der Tod von Vysotsky Dahl so schwer getroffen. Als er vom Weggang eines Kollegen und Gleichgesinnten erfuhr, sagte Dahl zu seiner Frau: „Nun, bald werde ich an der Reihe sein, zu Wolodja zu gehen“, und fügte dann das gefürchtete „Wolodja ruft mich an“ hinzu.

Der Schauspieler soll in den letzten Monaten seines Lebens körperlich und nervlich erschöpft gewesen sein, aber er arbeitete weiter.

Oleg Dahl starb am 3. März 1981 in Kiew in einem Zimmer des Nika-Hotels im Dovzhenko-Filmstudio. Filmstudio Dovzhenko. In der Ukraine kam er zum Vorsprechen für den Film „Apple in the palm“, in dem er zusammen mit Lena Koreneva und Stas Sadalskim spielen sollte. Am Abend, als er sein Zimmer verließ, sagte der Schauspieler zu seinen Kollegen in der ausdrucksvollen Art eines Schauspielers: „Auf Wiedersehen!“ Am nächsten Morgen wurde er tot aufgefunden. Die Ärzte stellten einen Herzstillstand fest, der darauf zurückzuführen war, dass er in Gegenwart von „Torpedo“ Alkohol zu sich genommen hatte. Nach einer anderen Version hatte der Schauspieler eine Aspiration mit Erbrechen. Der Schauspieler erlebte seinen 40. Geburtstag zwei Monate lang nicht.

Juri Bogatyrev

* Gestorben mit 41 Jahren

* Todesursache: Herzstillstand

Und ein weiterer großer Schauspieler wurde vom Alkohol ruiniert. Juri Bogatyrev war dank der Filme von Nikita Michalkow ein echter Star des sowjetischen Kinos. Er spielte in „Rodnya“, „Ein Freund unter Fremden, ein Fremder unter Freunden“, „Sklave der Liebe“ und „Unvollendetes Stück für das mechanische Klavier“. Wie die vorherigen Figuren war Bogatyrev ein Genie, aber im Gegensatz zu den anderen trug er ein schreckliches Geheimnis in seiner Seele. Zu Sowjetzeiten galt Homosexualität als Krankheit und Schande für den Ruf. Der Schauspieler hat seine Andersartigkeit und sein Doppelleben in Alkohol getränkt. Gleichzeitig ist sein Herz seit seiner Kindheit schwach, und trotz seiner kräftigen Statur und seiner Gesundheit weigerte er sich, damit umzugehen. Oft wurde der Schauspieler direkt aus dem Krankenhaus zu den Dreharbeiten gebracht.

Interessanterweise schloss Bogatyrev 1979 während der Dreharbeiten zu ‚Urlaub im September‘ Freundschaft mit Oleg Dal. Laut Stas Sadalsky war Dahl der ideale Schauspieler für Juri Georgiewitsch. Und dann starb Dahl.

Augenzeugen berichteten, dass Bogatyrev trotz seines äußeren Wohlstands in den 1980er Jahren zu resignieren begann – er nahm Antidepressiva und nahm stark an Gewicht zu.

Der Schauspieler starb am 2. Februar 1989. Am Vorabend seines Todes hatte er ein Honorar für die Mitwirkung an Nikita Michalkows internationalem Filmprojekt Ochi Cherniye erhalten. Zu diesem Anlass versammelte sich eine große Gesellschaft in seinem Haus. Irgendwann begann Bogatyrev sich krank zu fühlen. Laut Zeugenaussagen injizierten ihm die Bereitschaftsärzte Clofelin, ohne zu wissen, dass er mehrere Handvoll Antidepressiva einnahm. Sein Herz versagte. Bei einer Autopsie wurde im Magen des Schauspielers ein tödlicher Cocktail aus Champagner und Antidepressiva gefunden.

Georgi Burkow

* Gestorben im Alter von 57 Jahren

* Todesursache: Thromboembolie

Als Ärzte den Körper des bemerkenswerten Schauspielers Georgi Burkov nach seinem Tod untersuchten, hörten sie nicht auf, sich zu fragen, wie er mit solchen Blutgefäßen leben konnte. Ein weiterer großer Schauspieler wurde von der grünen Schlange verbrannt.

Georgij Burkov hat sein ganzes Leben lang im Kino frivole Figuren gespielt und sehr oft Säufer, das war sein Typ. Wenn man sich seine Rollen genau ansieht, ist er, abgesehen von „Ironie des Schicksals“ oder „Easy Bird“, in jeder Rolle anders und schön. Nicht umsonst gilt Burkow als einer der am meisten unterschätzten sowjetischen Schauspieler. Er war der „König der Szene“, er konnte jede Rolle mit Leichtigkeit spielen.

Und als seine Witwe nach seinem Tod die Erlaubnis zur Veröffentlichung der Tagebuchaufzeichnungen ihres Mannes gab, die er von 1953 bis 1990 geführt hatte – sie erschienen als Buch mit dem Titel The Heart Chronicle -, staunten alle: Georgi Burkov hatte sehr vernünftige dissidente Gedanken, die auch heute noch gültig sind.

In denselben Tagebüchern sprach er aber auch viel über seine Alkoholabhängigkeit. „Ich bin seit etwa einem Monat wegen chronischer Alkoholkrankheit in Behandlung. Jeder wird behandelt. Von meiner Frau zu Dr. K., einer anerkannten Autorität an der Alkoholfront. Ich spreche mit den Ärzten sehr zurückhaltend, verteidige mich in jeder Hinsicht und veredle meinen Alkoholkonsum“, schrieb Georgij Burkov.

Im selben Buch findet sich eine beeindruckende Beschreibung eines Tages im Leben eines Alkoholikers, die das Wesentliche seiner Existenz zum Ausdruck bringt. Ein Text in der Größenordnung von Venichka Erofeev, nicht weniger.

„Das Leben von Alkoholikern ist dem Leben von Tieren sehr ähnlich. Auf eine gute Art und Weise. Am Morgen sind sie mit der Suche nach einem Getränk beschäftigt. Sobald sie etwas getrunken haben, reden sie angenehm oder unangenehm – es ist sowieso nicht real. Ein Spiel des menschlichen Lebens: mit Problemen, mit Sorgen, mit Freuden. Dann wieder suchen. Und so den ganzen Tag lang.

Er verließ das Land im Alter von 57 Jahren am 19. Juli 1990. Er bereitete sich auf die Rolle des Präsidenten für Eldar Ryazanov in Heaven’s Promised Land vor und brach sich zu Hause etwas in der Hüfte. Er wurde operiert, und sein Körper konnte das nicht verkraften. Ein Blutgerinnsel, eine Verstopfung in den Lungengefäßen und das Ende.

Frunzik Mkrtchan

* Gestorben im Alter von 63 Jahren

* Diagnose: Herzinfarkt

Jemand hat sehr treffend gesagt, dass der Schauspieler Frunzik Mkrtchyan nie Drogen brauchte, um zu schauspielern, „er brauchte Alkohol zum Leben. Sonst hätte er sich umbringen müssen.

Das Leben des traurigsten Komödianten des sowjetischen Kinos war voller Höhen und Tiefen. Aber es gab noch mehr Tragödien. Nachdem zunächst bei seiner Frau und dann bei seinem Sohn Schizophrenie diagnostiziert wurde, trank er viel. Nach und nach wurde diese Sucht zu einer Krankheit.

Augenzeugen erinnern sich, dass Mkrtchyan während der Dreharbeiten zu „Mimino“ stark getrunken hat, bis der Regisseur Danelia ihm ein Ultimatum stellte: entweder drehen oder trinken. Danach zog sich Frunzik zehn Tage lang zurück und kam zu einem paradoxen Schluss: „Ich habe verstanden, warum die Talentlosen die Welt erobert haben! Sie trinken überhaupt nicht, sie stehen morgens munter auf und verwenden ihre ganze Energie auf ihre Karriere. Und das ist furchtbar!“.

Aufgrund seiner Alkoholsucht litt der Schauspieler an Leberproblemen, und einmal war er sogar klinisch tot, aber den Ärzten gelang es, den Star aus dem Jenseits zu befreien. Anschließend sprach er ausführlich und anschaulich über seine Erfahrungen.

Am Tag vor seiner Abreise verbrachte Frunzik Mkrtchyan den Tag zu Hause bei seinem Bruder, der sich um den Schauspieler kümmerte, da dieser sehr schwach war. Frunzik verbrachte den Tag damit, Albinonis Adagio auf seinem Kassettenrekorder zu spielen. Am Abend reiste sein Bruder ab und am frühen Morgen des 29. Dezember 1993 starb Frunzik Mkrtchyan an einem Herzinfarkt.

