Spanien übergibt 19 Leopard-Panzer und Patriot-Raketen an die Ukraine - El Pais

Der Besuch von Präsident Selenskyj in Madrid am 27. Mai 2024: Spanien übergibt 19 Leopard 2A4-Panzer und etwa zehn Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine

Spanien wird der Ukraine 19 Leopard 2A4-Panzer und etwa zehn Patriot-Flugabwehrraketen als Teil eines neuen Militärhilfepakets im Wert von 1,23 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.

Dies berichtet die Zeitung El Pais unter Berufung auf eigene Quellen.

Nach Angaben der Zeitung wird Spanien Kiew neben Leopard-Panzern und Patriot-Flugabwehrsystemen auch Raketenabwehrgeräte und Munition zur Verfügung stellen. Laut El Pais ist diese Hilfe „beispiellos“.

Es wird erwartet, dass das Hilfspaket während des Besuchs von Präsident Selenskyj in Madrid bekannt gegeben wird.

Am 27. Mai wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den spanischen Ministerpräsident Pedro Sanchez in Madrid treffen. Die beiden Staatsoberhäupter werden nach dem Treffen um 12:00 Uhr Ortszeit eine Pressekonferenz abhalten. Nach seinem Treffen mit Sanchez wird Selenskyj mit König Felipe VI. von Spanien zusammentreffen, teilte der königliche Hof mit.

Diese Reise war für den 17. Mai geplant, aber am 15. Mai wurde bekannt, dass Selenskyj alle seine anstehenden Auslandsbesuche abgesagt hat.