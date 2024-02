In Spanien wurden 10 Flugzeuge entdeckt, die mit sub-sanktionierten Geschäftsleuten aus der Russischen Föderation in Verbindung gebracht werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die spanische Guardia Civil hat auf dem Territorium Spaniens 357 Immobilien sowie sieben Yachten und zehn Flugzeuge gefunden, die mit russischen Geschäftsleuten in Verbindung gebracht werden. Dies berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE.

Insgesamt konnten die Strafverfolgungsbehörden des Königreichs mehr als 450 Vermögenswerte identifizieren: Immobilien und andere Vermögenswerte im Wert von Hunderten von Millionen Euro.

Die Medienagentur konnte nicht genau sagen, in welchen Fällen das Einfrieren der Objekte beschlossen wurde, fügt aber hinzu, dass der Prozentsatz sehr hoch ist.

Die Nachrichtenagentur erinnerte daran, dass die belgische EU-Ratspräsidentschaft am 21. Februar erklärte, die EU-Botschafter hätten sich auf das 13. antirussische Sanktionspaket geeinigt, das am 24. Februar in Kraft treten wird.

Es sieht vor, dass etwa 200 Personen und Einrichtungen nicht nur Russlands, sondern auch mehrerer seiner Partner, darunter China, Iran und die Demokratische Volksrepublik Korea, auf die schwarze Liste gesetzt werden.

Wie wir bereits berichteten, hat die EU das 13. Paket von Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Die Einschränkungen gelten für weitere 106 natürliche und 88 juristische Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.