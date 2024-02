Die am stärksten verminten Regionen der Ukraine wurden benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regionen Charkiw, Donezk und Cherson sind am stärksten mit Sprengkörpern verseucht. Dies gab am Donnerstag, den 29. Februar, der Leiter der Abteilung für die Organisation der Arbeit an der humanitären Minenräumung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen der Ukraine Sergey Reva während eines Pressegesprächs bekannt.

„Dies sind die drei Regionen, die am stärksten kontaminiert sind, und dies sind die Hauptgebiete, an denen wir jetzt arbeiten und auf die sich die größten Anstrengungen konzentrieren“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die Zahl der pyrotechnischen Einheiten in der Ukraine ständig zunimmt. Heute sprechen wir von mehr als 340 Berechnungen mit fast 1.900 Mitarbeitern.

„Eine weitere schrittweise Erhöhung dieser Zahl wird auch für die Jahre 2025-2027 erwartet“, fügte Reva hinzu.