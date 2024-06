Der staatliche Grenzdienst der Ukraine hat die Situation an der Grenze zu Belarus beschrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes sagte, dass Geheimdiensteinheiten das Geschehen auf der anderen Seite der Grenze beobachten.

Der Staatliche Grenzdienst der Ukraine registriert keine Ansammlung von Truppen auf dem Territorium von Belarus an der Grenze zur Ukraine. Dies erklärte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung Einheitsnachrichten, berichtet Ukrinform.

„In der Nähe unserer Grenze auf der anderen Seite, auf dem Territorium von Weißrussland, gibt es keine Anhäufung von Truppen oder Bewegung von Ausrüstung, Personal. Die Russische Föderation verfügt in dieser Richtung noch nicht über Einheiten, die sie gegen die Ukraine einsetzen könnte“, stellte er fest.

Der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes sagte auch: Geheimdiensteinheiten beobachten, was auf der anderen Seite der Grenze geschieht.

„Wir müssen auf die Entwicklung jeder Situation vorbereitet sein, also verstärken wir weiterhin die Grenzlinie und die angrenzenden Gebiete, so dass wir im Falle von Veränderungen der Situation – die von den Geheimdiensten definitiv gemeldet werden – diese oder jene Richtung entsprechend verstärken“, fügte Demtschenko hinzu.

Wir erinnern daran, dass Polen am 13. Juni eine Pufferzone an der Grenze zu Weißrussland eingeführt hat. Das Gebiet umfasst 60,67 km der polnisch-weißrussischen Grenze. Es befindet sich im Zuständigkeitsbereich der Grenzposten in Narewka, Bialowieza, Dubice-Cerkowna und Cheremsa.

Anfang Juni starb in Polen ein Militäroffizier, nachdem er einige Tage zuvor von einem illegalen Migranten, der aus Weißrussland einreisen wollte, niedergestochen worden war