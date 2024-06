Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat damit begonnen, den illegalen Grenzübertritt mit Arbeit zu "bezahlen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für eine solche Dienstleistung mussten zwei Mobilmachungsflüchtlinge landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Land eines moldawischen Bürgers verrichten.

Neue Formen der „Bezahlung“ für den illegalen Grenzübertritt sind aufgetaucht: statt Geld – körperliche Arbeit. Ein Beispiel für solche „Abrechnungen“ wird vom staatlichen Grenzdienst der Ukraine genannt.

„Ein moldawischer Staatsbürger und sein minderjähriger Bruder organisierten ein illegales System für den Transport von Männern ins Ausland. Sie brauchten nicht lange nach „Kunden“ zu suchen – sie boten zwei Bekannten an, zu „migrieren“. Für einen solchen Gefallen sollten sie landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Land des Ausländers verrichten. Alle vier wurden von Grenzschützern „festgenommen“. Was die „Anwerber“ betrifft, so wurden Berichte an die Polizei geschickt, und für die anderen wurden Verwaltungsprotokolle erstellt“, heißt es in dem Bericht.