Das Staatliche Komitee für Statistik hat das Wachstum der Durchschnittsgehälter in der Ukraine bewertet

Das höchste Niveau der Gehälter im Informations- und Telekommunikationssektor liegt bei 49.473 Hrywnja, das sind 35,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

In der Ukraine ist das Durchschnittsgehalt am Ende des ersten Quartals 2024 um 22,5% zum Indikator des letzten Jahres gestiegen und beträgt 18 903 Hrywnja. Dies meldet der Staatliche Statistikdienst der Ukraine.

bei den Beschäftigten im Finanz- und Versicherungswesen – 39 116 Hrywnja (+18,2%); im Luftverkehr – 34 699 Hrywnja (+30%).

Das niedrigste Durchschnittsgehalt gibt es im Bereich der Funktion von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen – 11 063 Hrywnja (+15,1%), bei den Beschäftigten im Bereich Kreativität, Kunst und Unterhaltung – 11 532 Hrywnja (+13,6%) und im Bereich Bildung – 12 649 Hrywnja (+14,4%).

Das Durchschnittsgehalt in der Ukraine ist im Laufe des Jahres um 17,5% gestiegen. Real bleibt das Durchschnittsgehalt im Jahr 2023 um 8,3% niedriger als vor dem großen Krieg.

Wir erinnern daran, dass das Durchschnittsgehalt der Beamten 40 Tausend Hrywnja überstieg. Die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt), ist der Spitzenreiter in Bezug auf die Gehälter.