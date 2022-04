Die Streitkräfte der Ukraine haben an einem Tag bis zu 200 russische Soldaten vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Donnerstag, den 21. April, im Osten der Ukraine bis zu 200 Angreifer, fünf Panzer, ein Flugzeug und andere feindliche Ausrüstung zerstört. Dies wurde von der Operational Tactical Group East berichtet.

„Die ukrainischen Verteidiger schrecken den Aggressor im Verantwortungsbereich der Operational Tactical Group Vostok weiterhin ab. Insbesondere am 21. April griffen die russischen faschistischen Truppen dreimal an. Unsere Artillerie feuerte auch auf eine Konzentration von Personal und Ausrüstung. Es finden Kämpfe statt“, heißt es in dem Bericht.

