Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe der Woche sieben bewohnte Gebiete befreit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche haben die Streitkräfte der Ukraine im Rahmen einer Offensivoperation sieben bewohnte Gebiete in den Operationsgebieten Donezk und Tawrien befreit. Dies gab die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 12. Juni auf Telegram bekannt.

Ihr zufolge betrug der Vormarsch der Offensivtruppen 6,5 km. Die Fläche des unter Kontrolle gebrachten Gebietes betrug 90 Quadratkilometer.

Sieben Siedlungen wurden von den russischen Angreifern befreit: Lobkove, Levadnoye, Novovorovka, Neskuchnoye, Storozhevoye, Makarovka und Blagodatnoye.