Es gibt keine Eindringlinge mehr in Tschassiw Jar - Main Intelligence Directorate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Soldaten der Einheit KRAKEN Main Intelligence Directorate vernichten täglich den Feind, verbrennen feindliche Panzerfahrzeuge und nehmen Gefangene.

Jetzt gibt es keinen einzigen Eindringling mehr in Sentinel Yar. Dies teilte die aktive Aktionseinheit der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums KRAKEN am Dienstag, den 7. Mai, auf ihrem Telegramkanal mit.

Die KRAKEN-Kämpfer verteidigen die Stadt bereits seit einem Monat.

„Die Kämpfer halten heldenhaft die Verteidigung aufrecht, vernichten täglich zahlreiche Feinde, verbrennen feindliche Panzerfahrzeuge und nehmen Gefangene. Der Feind versucht, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber dank der gut koordinierten Arbeit der Einheit sind keine Angreifer mehr in der Stadt“, heißt es in der Nachricht.

Wie wir bereits berichteten, stürmen die russischen Aggressoren weiterhin die Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk.