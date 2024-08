Selenskyj: Ukrainische Streitkräfte drängen die Russen aus der Region Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 23. August sprach der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit Oberbefehlshaber Syrskyj und sagte am Abend, dass die ukrainischen Streitkräfte die russische Armee aus der Region Charkiw verdrängen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache am 23. August, dass die Streitkräfte der Ukraine die russische Armee aus der Region Charkiw verdrängen.

Die Ansprache wurde in den sozialen Medien von Selenskyj und auf der Website des Präsidialamtes veröffentlicht.

Das Staatsoberhaupt kündigte die Zurückdrängung der russischen Truppen nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj über die Kämpfe in der Region Charkiw an.

„Wir drängen die russische Armee zurück. Allmählich. Der Eindringling wird Charkiw nicht erobern. Er wird nicht unsere gesamte Ukraine erobern“, sagte Selenskyj. Der Politiker erinnerte daran, dass heute, am 23. August, der Tag der Stadt Charkiw ist.

„Eine wahrhaft heldenhafte Stadt, eine Stadt der Menschen und des Lebens. Seit Anfang Mai dieses Jahres ist es unseren Streitkräften gelungen, den Versuch Russlands abzuwehren, Charkiw anzugreifen, diese Stadt und die gesamte Region Charkiw zu zerstören“, fügte der Präsident hinzu.

Am 22. August kündigte die Dritte Separatisten-Brigade einen Gegenangriff in der Region Charkiw an. Die Soldaten übernahmen die Kontrolle über das Verteidigungsgebiet der russischen Angreifer, über die Festungen der russischen Züge und Kompanien und rückten fast zwei Quadratkilometer weit in die Frontlinie an der Grenze zwischen den Regionen Charkiw und Luhansk vor.

Suspilne Charkiw sprach mit dem Presseoffizier der 3. Separaten Mechanisierten Brigade Olexander Borodin über die Taktik des ukrainischen Militärs, die Bedeutung der Offensive für den Rest der Front, die Reaktion der Russen und die Zahl ihrer Verluste.