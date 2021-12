Die OSZE hat die Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Donbass begrüßt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Trilaterale Kontaktgruppe für den Donbass hat einen Schritt in Richtung einer friedlichen Beilegung der Situation im Donbass unternommen und vereinbart, den Waffenstillstand erneut strikt einzuhalten. Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, sagte am Mittwoch, den 22. Dezember.

„Während des heutigen Treffens der Trilateralen Kontaktgruppe haben alle Parteien ihre Absicht bekundet, die Vereinbarungen über Maßnahmen zur Stärkung des Waffenstillstands vom 22. Juli 2020 strikt einzuhalten. Dies ist ein Schritt zur Deeskalation im Osten“, schrieb Jermak.

Wie der Leiter des Präsidialamtes feststellte, „haben sich die Bemühungen um eine Rückkehr zur vollständigen Einhaltung des Waffenstillstands ausgezahlt“.

Er äußerte die Hoffnung, dass der Waffenstillstand dieses Mal von Dauer ist und die kommenden Neujahrs- und Weihnachtsfeiertage friedlich verlaufen werden.

Die Einigung der Parteien auf einen Waffenstillstand in der Region wurde von Mikko Kinnunen, dem Sonderbeauftragten des amtierenden OSZE-Vorsitzenden in der Ukraine und in der Kontaktgruppe, bestätigt.

„Bei der heutigen Sitzung der Trilateralen Kontaktgruppe für den Donbass, an der auch Vertreter bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk teilnahmen, standen Sicherheitsfragen und insbesondere die Einhaltung der Waffenstillstandsregelung im Vordergrund. Ich habe mich gefreut, dass die Teilnehmer ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, die Vereinbarung über die Konsolidierung des Waffenstillstands vom 22. Juli 2020 vollständig einzuhalten“, sagte Kinnunen.

Die Vereinbarung wurde auch vom Verteidigungsministerium und den ukrainischen Streitkräften unterstützt.

„Die ukrainischen Streitkräfte versichern, dass sie den durch die oben genannten Maßnahmen festgelegten Waffenstillstand konsequent und streng einhalten werden, auch in Bezug auf die Bedingungen für die Eröffnung des Feuers als Antwort“, so das Verteidigungsministerium.

Auf russischer Seite wurde nach dem heutigen Treffen der Trilateralen Kontaktgruppe für den Donbass im Gegensatz zu den Erklärungen der ukrainischen Seite überhaupt kein Nachdruck auf Fragen der Waffenruhe gelegt.

So warf der ständige Vertreter Russlands in der Kontaktgruppe, Boris Gryslow, Kiew vor, keine Anstrengungen zur Durchsetzung des Waffenstillstandsregimes im Donbass unternehmen zu wollen. Dies berichtet die RIA Novosti. „Die Vertreter des Donbass forderten die Ukraine auf, die Maßnahmen zur Verstärkung des Waffenstillstands vom 22. Juli 2020 wieder einzuhalten und auf der Ebene des Oberkommandos der ukrainischen Streitkräfte öffentlich zu erklären, dass Kiew die in den Vereinbarungen vorgesehene Reihenfolge der Feuerrückgabe einhält. Wir werden die praktischen Maßnahmen der Ukraine abwarten“, sagte Gryslow.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Vortag, er hoffe, dass die Trilaterale Kontaktgruppe für den Donbass noch vor den Neujahrsfeiertagen eine Einigung über die Waffenruhe im Donbass erzielen werde.

Seit dem 27. Juli 2020 herrscht im Donbass offiziell ein Waffenstillstand. Doch russische Kämpfer verletzen weiterhin die Vereinbarungen und eröffnen das Feuer auf ukrainische Stellungen…