Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben in der Nacht fast drei Kompanien der Russen im Osten vernichtet. Im Laufe des Tages haben die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie 1.006 Schießeinsätze an der Ostfront durchgeführt, die Verluste des Feindes an Toten und Verwundeten beliefen sich auf fast drei Kompanien.

Wie das Gemeinsame Pressezentrum der Streitkräfte des Taurusgebiets am 21. Mai mitteilte, wurden 22 feindliche Waffen- und Ausrüstungseinheiten zerstört und beschädigt, darunter: zwei Panzer, vier BMPs, ein BMP, ein APC, ein MTLB, eine REB Strizh-3-Station, zwei Orlan-10-Drohnen, eine Zala-Drohne.

Nach Angaben des Militärs konzentriert der Feind seine Hauptanstrengungen weiterhin auf die Durchführung von Offensiven in den Richtungen Awdijiwka und Maryinka.

Im Laufe des Tages griffen die ukrainischen Streitkräfte 26 Mal Stellungen in diesen Frontabschnitten an, wurden jedoch zurückgeschlagen und zogen sich zurück. Insgesamt wurden 394 feindliche Angriffe registriert. Den russischen Truppen gelang es nicht, Bachmut einzukesseln – Verteidigungsministerium.