Stromingenieure in Kiew und der Region Kiew wurden in einen verschärften Arbeitsmodus versetzt

Die Reparaturteams der Stromingenieure in Kiew und der Region Kiew wurden aufgrund einer möglichen Verschlechterung der Wetterbedingungen in einen verstärkten Arbeitsmodus versetzt. Dies berichtete die Energieholding DTEK am Freitag, den 3. November.

„Für das Wochenende vom 4. und 5. Oktober sagen die Meteorologen in Kiew und der Region Kiew erhebliche Regenfälle voraus, die zu Unfällen in den Netzen führen können. Unsere Spezialisten sind in einem verstärkten Modus bereit, die Folgen des schlechten Wetters zu beseitigen“, heißt es.

Das Unternehmen erinnert daran, dass schwierige Wetterbedingungen zu umstürzenden Bäumen und Schäden an den Stromnetzen führen können.

Daher forderte DTEK die Ukrainer auf, vorsichtig zu sein, die Sicherheitsregeln nicht zu vernachlässigen und sich nicht den Stromleitungen zu nähern.

Zuvor hatten die Reparaturteams von DTEK die Folgen der Unwetter beseitigt, die vor einer Woche in der Ukraine gewütet hatten. 438.000 Verbraucher in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk erhielten wieder Licht.