Stromtechniker haben die Stromversorgung von 116.000 vom Beschuss betroffenen Familien wiederhergestellt

In der Woche vom 12. bis 18. Februar haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung in 83 Gemeinden in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt, in denen Schäden durch den Beschuss der russischen Armee zu verzeichnen waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 19. Februar mit.

„Letzte Woche wurde die Region Dnipropetrowsk schwer beschossen. Infolge der Angriffe kam es zu Schäden an Netzen und Geräten. Im Laufe der Woche ist es den Energietechnikern gelungen, 74 Tausend Haushalte in der Region Dnipropetrowsk wieder mit Licht zu versorgen“, heißt es in der Mitteilung.

In der Region Donezk wurden ebenfalls Schäden an Stromnetzen und Umspannwerken aufgrund aktiver Feindseligkeiten verzeichnet. Dort haben die Stromingenieure die Stromversorgung für 42.000 Haushalte wiederhergestellt.

„Die Stromtechniker von DTEK tun ihr Bestes, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben und beginnen mit der Arbeit, sobald sie von den Streitkräften der Ukraine und dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen die Erlaubnis und den Zugang zum Schadensort erhalten“, fügte das Energieunternehmen hinzu.