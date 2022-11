Die Stromversorgung in Cherson wurde wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Cherson gibt es wieder Strom. Die kritische Infrastruktur wird mit Strom versorgt, teilte das Präsidialamt am Samstag, den 26. November, mit.

„Cherson ist mit Strom versorgt worden. Wie versprochen – in etwas mehr als einer Woche geschafft. In erster Linie versorgen wir die kritische Infrastruktur der Stadt mit Strom und dann sofort die Haushalte“, hieß es in der Erklärung.

Das Präsidialamt dankte dem Staatlichen Katastrophenschutz, der Polizei und den Elektrikern für die geleistete Arbeit.

Am Vortag war berichtet worden, dass Spezialisten die Wiederherstellung der Stromnetze in Cherson und den umliegenden Siedlungen abschließen…