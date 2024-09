Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Regierung sollte eine führende Rolle bei der Beendigung des Krieges spielen, und ein Friedensplan kann dem Land nicht von außen aufgezwungen werden, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan

Dies erklärte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, auf dem 20. jährlichen YES-Treffen in Kiew, wie Bloomberg berichtet.

Er betonte, dass jeder Friedensvorschlag für die Ukraine, der den „grundlegenden Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität, der Demokratie und Freiheit“ widerspricht, nicht akzeptabel sei.

„Die Ukraine muss eine Führungsrolle übernehmen, wenn es um Diplomatie und Verhandlungen geht“, sagte Sullivan.

Am 23. Mai 2024 gaben die Regierungen Brasiliens und Chinas eine gemeinsame Erklärung zur Beilegung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ab, in der sie sich für politische Verhandlungen zur Erreichung des Friedens aussprachen und eine Konferenz zu diesem Thema einberiefen.

Am 2. August erklärte das chinesische Außenministerium, dass der chinesisch-brasilianische „Sechs-Punkte-Konsens“ zur Beendigung des Krieges in der Ukraine von mehr als 110 Ländern „positiv“ beantwortet wurde. So unterstützt beispielsweise der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa den „Friedensplan“.

Ende August forderte Peking nach einer Reihe von diplomatischen Gesprächen mit Indonesien, Brasilien und Südafrika weitere Länder auf, Chinas „Friedensplan“ für die Ukraine zu unterstützen.