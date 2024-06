In Sumy hat das State Bureau of Investigation einen Versuch vereitelt, Waffen an Gesetzeshüter zu verkaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Angreifer hatte eine Makarow-Pistole, Magazine mit Munition dafür, sowie einen Granatwerfer, Granatwerfer und Granaten.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation meldeten den Verdacht auf den Gesetzeshüter aus Sumy, der vom Verkauf der Waffen profitieren wollte. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 17. Juni.

Der Mann hatte eine Makarow-Pistole, Magazine mit Munition dafür, sowie einen Granatwerfer, Granatmunition und Granaten. Er fand Kunden in seinem Bekanntenkreis.

Der Täter wurde im Rahmen einer Sonderaktion festgenommen. Er wird verdächtigt, Feuerwaffen und Munition ohne gesetzliche Genehmigung verkauft zu haben.

Der Artikel sieht als Strafe einen Freiheitsentzug von bis zu sieben Jahren vor. Die Frage der Wahl einer Präventivmaßnahme in Form von Untersuchungshaft wird derzeit geklärt.

Die Herkunft der Waffen und der Munition wird derzeit geklärt.