Bei Sumykhimprom - Leiter der OVA Sumy - ist Ammoniak ausgetreten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Sumykhimprom-Anlage gab es ein Ammoniakleck. Das betroffene Gebiet ist fünf Kilometer groß. Dies berichtete am Montag, den 21. März, der Leiter der OVA Dmitry Zhivitsky in seinem Telegram-Kanal.

„Sumykhimprom ist ein Chemiewerk, ein großer energie-chemischer Komplex, dessen Industriegelände 226 Hektar groß ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Süden von Sumy.

Ammoniak ist ein farbloses Gas mit stechendem, erstickendem Geruch, gut wasserlöslich, explosiv und giftig. Ammoniak ist leichter als Luft, daher sollten Schutzräume, Keller und Erdgeschosse genutzt werden.

Verhaltensregeln für den Fall einer Ammoniakfreisetzung (Verschütten):

▪️ Verlassen Sie den kontaminierten Bereich senkrecht zur Windrichtung;

▪▪️ wenn es nicht möglich ist, den kontaminierten Bereich zu verlassen, suchen Sie Schutz in Schutzräumen, Kellern, Wohnungen (Häusern), wobei Fenster, Türen und Lüftung vorher abgedichtet werden müssen (vorzugsweise mit einem in Zitronensäure oder einer schwachen Essig- oder Wasserlösung getränkten Tuch);

▪️ in der Wohnung ist es ratsam, ins Badezimmer zu gehen und die Dusche auf einen feinen Sprühnebel zu stellen (Wasser absorbiert Ammoniak aus der Luft), die Lüftung nicht einschalten (saugt saubere Luft an und zieht verunreinigte Luft ein);

▪️ wenn Sie einen Ammoniakgeruch wahrnehmen – atmen Sie durch eine angefeuchtete Mullbinde (vorzugsweise mit 5%iger Essig- oder Zitronensäurelösung befeuchtet).

Erste Hilfe bei Ammoniakvergiftungen:

▫️ den Betroffenen an die frische Luft bringen;

▫️ ihm warme Milch mit Backpulver geben;

▫️ einen mit Wasser, vorzugsweise einer 5%igen Essig- oder Zitronensäurelösung, angefeuchteten Baumwoll-Luft-Verband anlegen;

▫️ bei Berührung mit den Augen – mit Wasser ausspülen oder mit Vaseline oder Olivenöl abwischen;

▫️ bei Berührung mit der Haut – mit klarem Wasser abwaschen, Lotionen mit 5%iger Essig- oder Zitronensäurelösung herstellen.

Eine Ammoniakvergiftung kann schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Das Einatmen von Ammoniakdämpfen kann zu Verbrennungen der Atemwege und zum Anschwellen der Lunge führen. Und wenn es in die Augen gelangt, kann Ammoniak einem Menschen das Augenlicht rauben. Wenn die Konzentration des Stoffes hoch war, kann eine Vergiftung zum Tod führen.