Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine baut entlang ihrer Grenzen zu Russland und Weißrussland und bis zur Grenze zu ihrem westlichen Verbündeten Polen Verteidigungsanlagen auf. Die neuen Bauten erinnern stark an die so genannte „Surovikin-Linie“ – ein dreischichtiges System von Schützengräben, Panzerfallen und Festungen, das Russland in Richtung Saporoshje einsetzte, um eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern. Doch worauf genau bereitet sich Kiew vor – lesen Sie in der Geschichte.

Verteidigungslinie

Die neuen Befestigungen verfügen über tiefe Gräben, „Drachenzähne“ aus Beton und unterirdische Kommandozentralen, schreibt The Telegraph.

Darüber hinaus wiederholen die Ukrainer auch Minenfelder, die einst den von der NATO ausgebildeten Brigaden westlicher Panzer und gepanzerter Fahrzeuge erheblichen Schaden zufügten, fügt die Presse hinzu.