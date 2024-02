Szmygal und Tusk besprachen die Situation an der Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal hat mit dem polnischen Ministerpräsident Donald Tusk über die Situation an der Grenze und die damit verbundenen Risiken gesprochen. Darüber schrieb der Kabinettschef am Donnerstag, den 15. Februar, in Telegram.

„Er wies auf die Unannehmbarkeit des Vorfalls mit verstreutem ukrainischem Getreide auf der Straße hin. Radikale Rhetorik in dieser Angelegenheit ist inakzeptabel. Ich habe meinem polnischen Amtskollegen angeboten, im Dialog zwischen unseren Regierungen eine Lösung zu finden, die die ukrainischen Landwirte unterstützt und die polnischen Landwirte nicht schädigt“, schrieb Schmyhal.

Der Ministerpräsident betonte, dass die Ukraine und Polen ihre Anstrengungen vereinen sollten, um zu verhindern, dass russische Produkte auf den europäischen Markt gelangen, denn „das Volumen der Importe aus Russland und Drittländern, einschließlich Getreide, in die EU wächst.“

„Wir sollten uns gegen gemeinsame Herausforderungen und Feinde, die die Sicherheit Europas bedrohen, zusammenschließen“, fasste Szmygal zusammen.