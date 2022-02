Tödlicher Unfall der Wagenkolonne von Jaroslawskyj: Die Staatsanwaltschaft enthüllt Details (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw ereignete sich der tödliche Unfall der Wagenkolonne des Geschäftsmanns Olexander Jaroslawskij in der Nähe der Stadt Chuhujiw im Gebiet Charkiw. Die Leiche des überfahrenen Mannes wurde von vorbeifahrenden Autofahrern gefunden.

Dies berichtete der Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft von Charkiw, Dmitri Tschubenko, gegenüber „Segodnya“.

Details

Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht bekannt. Es ist ein Mann in den 50ern. Er erlag noch am Unfallort seinen mehrfachen Knochenbrüchen und Verletzungen.

An der Unfallstelle wurden die Nummernschilder der Wagenkolonne des Geschäftsmanns Aleksandr Jaroslawskij gefunden.

„Am nächsten Tag meldete sich ein Mann bei der Polizei, der sagte, er sei der Fahrer des Wagens gewesen und habe den Mann angefahren – er wisse es nicht. Er dachte, es sei eine Art Gegenstand oder Tier. Wahrscheinlich war der Mann zu Fuß unterwegs und wurde von einem Auto angefahren“, sagte Chubenko.

Er wies darauf hin, dass der Unfallverdächtige für das Unternehmen von Jaroslawskij arbeitet.

Nun wurde ein Ermittlungsverfahren nach zwei Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches eingeleitet, nämlich nach Artikel 286 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Verkehrsunfall mit einer toten Person) und Artikel 135 Teil 3 (Verlassen in Gefahr). Die Höchststrafe nach diesen Artikeln beträgt bis zu 8 Jahre Gefängnis.

„In diesem Fall werden alle Personen befragt, die an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten. Bei der Untersuchung werden alle Einzelheiten geprüft. Das Auto ist bereits untersucht worden, und es gibt Verletzungen, die für den Unfall charakteristisch sind“, fügte Chubenko hinzu.

Was über den Unfall mit dem Auto des Geschäftsmannes bekannt ist

Am Abend des 10. Februar wurde ein Mann auf der Chuguev-Martove-Autobahn von einem Auto angefahren und verließ den Unfallort. Am Tatort wurden Nummernschilder der Fahrzeugkolonne des Geschäftsmanns Olexander Iaroslavskyi gefunden.

In den Medien wurde berichtet, dass der Geschäftsmann das Auto oft selbst fuhr. Später wurde bekannt, dass die Polizei einen Anruf von einem Mann erhalten hatte, der sagte, er sei in der Nähe von Martove in einen Unfall verwickelt gewesen und würde zur Bezirkspolizeibehörde kommen, um auszusagen. Der Fahrer war bereits um 12:00 Uhr von den Ordnungskräften befragt worden.

Die Polizei bestätigte den Unfall gegenüber der Nachrichtenagentur Segodnya jedoch überhaupt nicht. Gleichzeitig haben sie es aber auch nicht geleugnet.

„Wir haben keine Informationen über den Unfall in der Nähe des Dorfes Martove“, sagte uns die Sprecherin der Regionalpolizei Charkiw, Olena Barannik.

Aber sie fügte hinzu, dass sie die Informationen klarstellen werde…