Tag im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte: acht Beschüsse, verwundeter Kämpfer Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In den letzten 24 Stunden wurden acht Verstöße gegen die Schweigepflicht durch Separatisten im Donbass verzeichnet, von denen vier den Einsatz von Waffen betrafen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Ein ukrainischer Soldat sei verwundet worden, teilte das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinigten Streitkräfte am Mittwoch, 20. Oktober, in einer Morgenmeldung mit.

So feuerte der Feind beispielsweise automatische Panzerfäuste in Richtung Awdijiwka.

Der Feind feuerte mit Handgranatwerfern und Handfeuerwaffen auf Zaitsevo.

Ukrainische Stellungen bei Hranitne und Lopaskino wurden mit 120-mm-Mörsern beschossen.

In der Nähe von Katerynivka feuerte der Feind zweimal mit 120-mm-Mörsern, Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und Handfeuerwaffen.

In der Nähe von Vodyane in der Region Asow feuerten die Separatisten 82-mm-Mörser ab.

Die Stellung der Operation United Forces in der Nähe von Verkhnetoretske wurde mit automatischen und raketengetriebenen Granatwerfern beschossen.

„Durch feindliches Feuer wurde ein Soldat der United Forces verwundet. Der Soldat wurde medizinisch versorgt und in eine medizinische Einrichtung evakuiert. Sein Gesundheitszustand ist zufriedenstellend“, teilte das Hauptquartier mit.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass das ukrainische Militär das Feuer auf die bewaffneten Provokationen des Gegners eröffnet hat, ohne dabei Waffen einzusetzen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind.

Am 20. Oktober um 7.00 Uhr morgens wurde eine Verletzung der Waffenruhe festgestellt. Der Feind hat in der Nähe von Berezovoe mit Handfeuerwaffen geschossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Separatisten am 18. Oktober sieben Mal Stellungen der ukrainischen Streitkräfte beschossen haben. Unter den ukrainischen Militärangehörigen gab es keine Opfer.