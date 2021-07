TAG genehmigt Experten zur Inspektion gefluteter Minen in ORDLO

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die trilaterale Kontaktgruppe zur Beilegung des Konflikts im Donbass hat am Mittwoch, den 21. Juli, die Zusammensetzung von Experten gebilligt, die vor Ort das Problem der überfluteten Minen in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten des Donbass untersuchen sollen. Der Donezker Vertreter in der ukrainischen Delegation der TCG, Serhiy Garmash, sagte dies. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine seit einigen Monaten wegen der drohenden Umweltkatastrophe den Zugang zu diesen Experten sucht.

Laut Garmash wurde bei den heutigen Gesprächen bekannt gegeben, dass die Liste der Expertengruppe bereits genehmigt wurde und die Gruppe bereits im September ihre Arbeit aufnehmen kann. „Es stimmt, ‚kann‘ und ‚wird‘ sind nicht dasselbe, aber hoffentlich, denn das Problem wird zu einer echten Bedrohung für das Leben der Menschen in ORDLO“, fügte der Vertreter hinzu.

Garmash bemerkte auch, dass die politische Untergruppe „blockiert bleibt“. „Der Vorschlag der ukrainischen Delegation, die Arbeit durch schriftliche Antworten auf die Fragen des Untergruppenmoderators fortzusetzen, bis die Verfahrensfragen gelöst sind, wurde vom Vertreter Russlands Gryslow abgelehnt“, stellte er klar.