Tag der Operation der Vereinten Streitkräfte: acht Beschüsse, ein verwundeter Soldat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In den letzten 24 Stunden haben die Separatisten acht Verstöße gegen die Waffenruhe verzeichnet, von denen sechs den Einsatz von Waffen betrafen, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Ein Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte wurde verwundet, wie das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Samstag, den 6. November, in einem Morgenbericht mitteilte.

So eröffnete der Feind in der Nähe von Prychepilovka und Katerynivka das Feuer mit 120 mm Mörsern. In Richtung Bolotnoje und Luhanskoye feuerte der Feind Mörser des Kalibers 82 mm.

In Richtung Krymskoje eröffneten die feindlichen Truppen das Feuer mit 82 mm und 120 mm Mörsern.

In der Nähe von Lebedynskoje wurden Stellungen der Streitkräfte der Ukraine mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und anderen Kleinwaffen beschossen.

In der Nähe von Talakivka kam es zum Beschuss mit Granatwerfern verschiedener Systeme und Kleinwaffen. Und in der Nähe von Solote-4 setzten die Separatisten 82-mm-Mörser und automatische Panzerfäuste ein.

Das ukrainische Militär erwiderte das Feuer, ohne Waffen einzusetzen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind, und zwang den Feind, den Beschuss einzustellen.

Bis Samstagmorgen um 7 Uhr wurden keine Verstöße gegen die Waffenruhe durch die russischen Besatzungstruppen festgestellt.

Zu Beginn dieser Woche wurde der Kontrollpunkt in Solote im Donbass mit 82-mm-Mörsern beschossen. Die Befestigungen wurden dadurch beschädigt…