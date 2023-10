Tausende von Beamten wurden nicht aus der Ukraine gelassen - Staatlicher Grenzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Januar dieses Jahres wurden mehr als zweitausend Beamte an der Staatsgrenze nicht durchgelassen. Darüber sagte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine (State border service of Ukraine) Andrij Demchenko bei einem Briefing am Freitag, den 6. Oktober.

Während des Zeitraums der Norm an der Staatsgrenze wurde nicht mehr als 2 Tausend Menschen, die unter der Kontrolle des staatlichen Grenzdienstes waren erlaubt, sagte er.

Demtschenko zufolge wollten die Soldaten das Land meist nicht unter den in den Grenzübergangsregeln festgelegten Bedingungen verlassen, sondern zum Zwecke einer Geschäftsreise oder in Begleitung ihrer Kinder.