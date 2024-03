Tausende von Menschen sind am Bau von Verteidigungsanlagen in der Region Sumy beteiligt - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Sumy wird die Verteidigung der Verteidigungslinien verstärkt. Tausende von Menschen haben sich an den Arbeiten zur Verstärkung der Grenzen beteiligt. Dies erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Sumy, Vladimir Artyukh, bei einem Briefing am 20. März.

„Wir sind dabei, die stärkste Festung für alle Zeiten der Unabhängigkeit zu schaffen. Der Staat hat eine noch nie dagewesene Menge an Mitteln für die Festung bereitgestellt. Lwiwschyna und die Region Ternopil sind uns zu Hilfe gekommen“, sagte er.

Ihm zufolge arbeiten Organisationen aus anderen Regionen mit lokalen Auftragnehmern zusammen, um die von der Staatsführung gestellten Aufgaben pünktlich, schnell und qualitativ hochwertig zu erfüllen.

„Tausende von Menschen und Hunderte von Spezialmaschinen sind daran beteiligt. Das ist eine gewaltige Arbeit und eine große Verantwortung“, betonte Artyukh.

Wir erinnern daran, dass die Russen begonnen haben, den Beschuss der Grenzgebiete der Region Sumy zu verstärken. Aus 22 Dörfern der Region wurde die gesamte Bevölkerung vertrieben.