In Ternopil wurde eine groß angelegte illegale Produktion von Alkohol aufgedeckt

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (EBS) in der Region Lwiw haben einen Plan zur illegalen Herstellung von alkoholischen Getränken in Ternopil aufgedeckt. Dies berichtete der Pressedienst des BEB am 11. Oktober.

Die Fälschungen wurden über ein Handelsnetz von mehr als 300 Geschäften verkauft.

Bei den Ermittlungen wurden Lager mit Wodka und Cognac entdeckt, aus denen der Alkohol an eines der Unternehmen in Lwiw geliefert wurde. Dieses vertrieb die gefälschten Getränke über Einzelhandelsgeschäfte.

Bei der Durchsuchung der Lagerhäuser in Ternopil wurden etwa 61 Tausend Liter Flüssigkeit mit Alkoholgeruch und eine Linie zur Herstellung von Alkohol beschlagnahmt.

Gleichzeitig beschlagnahmten die Gesetzeshüter auf dem Gelände des Unternehmens in der Region Lwiw mehr als 46 Tausend Liter gefälschten Alkohol, Metalltanks, Behälter, Reservoirs, Paletten mit Etiketten, Kartons für die Verpackung alkoholischer Produkte sowie Finanz- und Wirtschaftsunterlagen.

Das beschlagnahmte Eigentum im Wert von mehr als 26 Millionen Hrywnja wurde beschlagnahmt.

Das BEB betonte, dass die Untersuchungen der Experten noch andauern, die beschlagnahmten Unterlagen des Unternehmens analysiert werden und der gesamte Kreis der an dem System beteiligten Personen ermittelt wird.