"Für Terroristen": Die russische Botschaft in Prag wurde mit "Blut" übergossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Nach dem massiven Angriff Russlands auf die Ukraine wurde die russische Botschaft in Prag mit einer roten Flüssigkeit übergossen, die Blut symbolisiert. Fotos und Videos von der Aktion wurden online gestellt

Die russische Botschaft in der tschechischen Hauptstadt wurde mit einer roten Flüssigkeit übergossen, die Blut imitiert. Dies wurde von Aktivisten nach einem massiven russischen Raketenangriff auf die Ukraine am 8. Juli getan.

Videos und Fotos der Aktion wurden im sozialen Netzwerk X (Twitter) veröffentlicht.

Das Filmmaterial zeigt zwei Personen – eine Frau und einen Mann – die zwei Eimer mit roter Flüssigkeit zur russischen Botschaft in Prag tragen. Sie gingen auf die Botschaft zu und schütteten sie auf einen Ständer und einen Tisch am Eingang.

„Sie lieferten den Terroristen Ketchup“, so die Veröffentlichung. Nachdem der Mann und die Frau dies getan hatten, wurden sie von Polizeibeamten angesprochen.

Massiver Angriff auf die Ukraine am 8. Juli

Am Morgen des 8. Juli startete Russland einen massiven Angriff auf die Ukraine und schickte mehr als 40 Raketen verschiedener Typen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Im Einzelnen wurden Kiew, Dnipro, Krywyj Rih, Slowjansk und Kramatorsk angegriffen. Wohngebäude, Infrastruktur und das Kinderkrankenhaus von Ochmatdyt wurden beschädigt. Insgesamt wurden etwa hundert Objekte beschädigt.

In Kiew wurden bis 13:00 Uhr am 9. Juli 32 Menschen bei dem Angriff getötet. Weitere 117 wurden verletzt. In Krywyj Rih wurden 10 Menschen getötet und etwa fünfzig verletzt.