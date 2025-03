Die Ticketschalter von Ukrsalisnyzja arbeiten in einem erweiterten Modus, und die Wiederherstellung der Online-Dienste geht weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Teams von Ukrsalisnyzja, Partnern und führenden Experten setzen die Wiederherstellung der Online-Dienste ohne Unterbrechung fort.

Die Teams von Ukrsalisnyzja, Partnern und führenden Experten setzen die Wiederherstellung der Online-Dienste ohne Unterbrechung fort.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit

„Die Backup-Infrastruktur wurde in einer sicheren Umgebung eingerichtet, alle Komponenten wurden für den Neustart direkt aus den Backups kritischer Systeme vorbereitet, und eine gründliche Diagnose der Backups und die Identifizierung aller potenziell schädlichen Elemente ist im Gange. Komplexe Verbindungen zwischen verschiedenen Systemen werden wiederhergestellt“, heißt es in der Erklärung.

Ukrsalisnyzja wies darauf hin, dass die Fahrkartenschalter an allen Bahnhöfen weiterhin in einem erweiterten Modus mit erweiterten Fahrplänen arbeiten. In Kiew zum Beispiel wurden am 25. März 18 statt der üblichen 8 Fahrkartenschalter geöffnet. Alle Züge verkehren weiterhin nach Fahrplan.

Nur zur Erinnerung:

Am Sonntag, den 23. März, wurden die Online-Systeme von Ukrsalisnyzja Opfer eines groß angelegten gezielten Cyberangriffs: Die Wiederherstellung aller Systeme dauerte den ganzen vergangenen Tag und ist derzeit im Gange.

Das zentrale Ticketingsystem von Ukrsalisnyzja, mit dem alle Ticketschalter betrieben werden, hat dem Angriff standgehalten und ist weiterhin funktionsfähig.