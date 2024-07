Die Trümmer von Okhmatdyt werden in Kiew beseitigt: SOCIETYNAL | VIDEO NEWS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Hromadske besuchte den Ort des Beschusses des Okhmatdyt-Kinderkrankenhauses in Kiew am 8. Juli, sprach mit Augenzeugen, Okhmatdyt-Patienten und ihren Angehörigen und hörte Kommentare des ukrainischen Gesundheitsministers Wiktor Liashko

Am Morgen des 8. Juli griff Russland eines der Gebäude des Okhmatdyt-Kinderkrankenhauses in Kiew an. Die toxikologische Abteilung des Krankenhauses wurde beschädigt, es gibt Verletzte und mindestens zwei Tote, beides Erwachsene.

In der Nähe des Krankenhauses sind Rettungsarbeiten im Gange. Nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko wurde mindestens eine Person aus den Trümmern gerettet. Die Patienten des Krankenhauses werden in städtische Krankenhäuser in der Stadt evakuiert. Hromadske besuchte den Schauplatz, sprach mit Augenzeugen, Patienten von Okhmatdyt und ihren Angehörigen und hörte Kommentare von Gesundheitsminister Wiktor Liashko. Sehen Sie unseren Bericht.