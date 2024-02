In Transkarpatien hat ein Mann ein drittes Kind "gekauft", um ins Ausland zu gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Transkarpaten wurden an der Grenze zu Ungarn zwei Männer festgenommen, die versucht hatten, mit gefälschten Dokumenten zu reisen. Dies berichtete die westliche Regionalabteilung des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine am Dienstag, den 27. Februar.

Es wird darauf hingewiesen, dass einer von ihnen mit dem Auto durch den Kontrollpunkt Tisa reiste, der andere – mit dem Zug durch den Kontrollpunkt Tschop.

Der 27-jährige Passagier des Kleinbusses versuchte, die Ukraine als Vater mehrerer Kinder zu verlassen. Der Mann zeigte drei Geburtsurkunden seiner Kinder zusammen mit seinem Reisepass vor. Bei der Überprüfung stellten die Kontrolleure jedoch fest, dass eine der Urkunden Anzeichen einer Fälschung aufwies.

Als der Mann merkte, dass sein Betrug aufgedeckt worden war, gab er zu, dass er das „Dokument“ im Internet für 2.000 Dollar gekauft hatte.

Ein anderer Steuerhinterzieher, ein 31-jähriger Mann, war auf dem Weg zur Ausreise mit dem Zug. Er zeigte eine vorläufige Bescheinigung des Wehrpflichtigen und eine Bescheinigung des VVK über seine Untauglichkeit zum Wehrdienst vor. Beide Dokumente entpuppten sich ebenfalls als Fälschungen.

Beide Männer wurden wegen des Versuchs des illegalen Grenzübertritts festgenommen. Die Nationale Polizei hat einen Bericht über die Entdeckung von Anzeichen für eine Straftat geschickt.

Wir erinnern daran, dass in der Region Odessa ein Mann versucht hat, die Grenze illegal zu überqueren und nach Moldawien zu gelangen, aber er wurde von Wölfen daran gehindert. Grenzschutzbeamte haben auch Flüchtige gefasst, die in Militäruniformen nach Moldawien fliehen wollten.