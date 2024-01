Transkarpatische Grenzschützer haben 17 Flüchtige festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Transkarpatische Grenzschützer haben 17 Männer festgenommen, die versucht hatten, die Grenze zu Rumänien und Ungarn illegal zu überschreiten. Darüber berichtete heute, am 12. Januar, der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

„Grenzschutzbeamte der Abteilungen Luzhanka, Kosino und Vilok haben 6 Versuche, die Kontrollpunkte zu umgehen, gestoppt und dabei 12 Personen in Transkarpatien festgenommen. Weitere 5 Personen wurden in der Nähe der Grenze zu Rumänien von Grenzschützern der Departements Tyachiv, Delovoye und Yablonovka festgenommen“, heißt es in dem Bericht.

Für die Festgenommenen wurden Protokolle über Ordnungswidrigkeiten erstellt.