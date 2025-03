Tusk zu Russlands nächtlichem Angriff auf die Ukraine: Das passiert, wenn man Barbaren beschwichtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat auf die jüngsten Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine reagiert. Er stellte fest, dass dies passiert, wenn jemand die Barbaren besänftigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Erklärung des polnischen Ministerpräsidents.

Tusk stellte fest, dass Versuche, den Aggressor zu beschwichtigen, nur zu einer Eskalation der Gewalt führen.

„Das ist es, was passiert, wenn man Barbaren beschwichtigt. Mehr Bomben, mehr Aggression, mehr Opfer. Eine weitere tragische Nacht in der Ukraine“, schrieb er.

Massiver Beschuss der Ukraine

In der Nacht zum 8. März hat Russland mehrere Raketen und fast 150 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten mehr als die Hälfte der Drohnen und einen Marschflugkörper. Weitere 54 feindliche Drohnenimitate gingen in dem Gebiet verloren.

Vor allem die Regionen Odessa und Charkiw wurden angegriffen, und am Abend griff der Feind Dobropillia in der Region Donezk an. Bei dem Angriff wurden mehr als 10 Menschen getötet und 40 weitere verletzt.

Darüber hinaus hat die russische Armee gestern, am 7. März, einen kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet und dabei Dutzende von Raketen und mehr als hundert Drohnen eingesetzt. Der Feind zielte auf die Energie- und Gasinfrastruktur in verschiedenen Regionen.

