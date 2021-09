Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische TV-Sender Dom wurde wegen der Ausstrahlung einer Karte mit der „russischen“ Krim verwarnt. Dies berichtete der Nationale Rundfunk- und Fernsehrat am Donnerstag, den 30. September.

Der Fernsehsender hat gegen die ukrainische Gesetzgebung verstoßen, wie der Nationalrat entschieden hat. Die Darstellung der Krim als „russisch“ im nationalen Rundfunk trage zur Anerkennung der Annexion des ukrainischen Territoriums durch das Aggressorland bei, betonten die Beobachter.

„Die Ausstrahlung einer Karte, die die ukrainische Krim als Teil eines anderen Staates zeigt, könnte von den Zuschauern des Fernsehsenders Dom so aufgefasst worden sein, dass die Halbinsel Krim nicht Teil der Ukraine ist. Dies widerspricht den Verfassungsbestimmungen über die Souveränität, Einheit und territoriale Integrität unseres Staates“, heißt es in dem Bericht.

Am 5. Juli 2021 wurde zu Beginn und am Ende der Sendung „Russisches Tagebuch“ eine Karte von Russland ausgestrahlt. Die Sendung wurde anschließend ausgestrahlt und wiederholt, aber die Arbeiter haben die unzuverlässigen Fakten nicht beseitigt. Das Erscheinen der Karte in der Sendung erregte die Aufmerksamkeit der Abgeordneten und des SBU.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ukrzaliznytsya früher eine Karte mit der „russischen“ Krim veröffentlicht hat. Auf der Karte der ukrainischen Südwestbahn ist die Halbinsel Krim als Teil des russischen Hoheitsgebiets eingezeichnet.

Es wurde auch berichtet, dass die britische Fluggesellschaft eine Karte der Ukraine ohne die Krim gebrandmarkt hat. Das Unternehmen bietet Umzugsdienste innerhalb des Vereinigten Königreichs und in ganz Europa sowie Lagerungsdienste an.