Die Ukraine hat 72% des Getreides geerntet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Landwirte haben auf 8 Mio. ha (72%) Getreide und Hülsenfrüchte mit einem Ertrag von 40,7 c/ha geerntet und 32,6 Mio. t Getreide gedroschen. Dies teilte das Ministerium für Agrarpolitik am 4. November mit.

Es wird festgestellt, dass die Ernte von Weizen, Gerste, Erbsen und Raps zu 100% abgeschlossen ist. Buchweizen und Hirse sind zu 95% geerntet, Mais zu 27%.

Sonnenblumen wurden auf 87% der Fläche geerntet, Sojabohnen auf 85%. Die Zuckerrüben sind zu 73% geerntet.

Die Weizenernte betrug in dieser Saison 19,4 Mio. t auf 4,7 Mio. ha, Gerste – 5,6 Mio. t auf 1,6 Mio. ha, Raps – 3,2 Mio. t auf 1,1 Mio. ha und Erbsen – 261 t auf 111,5 Mio. ha.

Am 4. November wurden auch 151 Tausend t Buchweizen, 6,3 Mio. t Mais und 98.000 t Mais geerntet. tonnen Mais, 98 Tausend Tonnen Hirse, 9 Millionen Tonnen Sonnenblumenkerne, 3,1 Millionen Tonnen Sojabohnen und 6,4 Millionen Tonnen Zuckerrüben.

Der meiste Buchweizen wurde in der Region Schytomyr gedroschen (29,6 Tonnen), Gerste – in der Region Odessa (833 Tausend Tonnen), Sonnenblumen – in der Region Kirovohrad (1,3 Millionen Tonnen). Chmelnyzkyj ist führend bei Sojabohnen (380.000 t) und Vinnyzia (1,9 Mio. t).

Der höchste Ertrag bei Getreide und Hülsenfrüchten in der Region Chmelnyzkyj beträgt 62,2 c/ha.