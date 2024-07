Ukraine bereit für Konsultationen über russischen Öltransit - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, die Sanktionen gegen Lukoil beinhaltet, berücksichtigt die kommerziellen Aktivitäten dieses Unternehmens auf ukrainischem Territorium.

Die Ukraine hat sich bereit erklärt, an Konsultationen über den Transit von Lukoil-Öl in die Slowakei und nach Ungarn teilzunehmen, falls die Europäische Union eine solche Entscheidung trifft. Dies erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhiy Tikhiy, bei einem Briefing am Dienstag, den 30. Juli.

Tikhiy betonte, dass die Ukraine aktiv mit der EU und anderen Staaten zusammenarbeitet, um die russische Aggression zu bekämpfen, auch durch Sanktionen.

Er fügte hinzu, dass die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, die Sanktionen gegen Lukoil beinhaltet, die kommerziellen Aktivitäten dieses Unternehmens auf ukrainischem Territorium berücksichtigt.

„Wir bekräftigen unsere Bereitschaft, an den Konsultationen im Rahmen des Frühwarnmechanismus gemäß dem Assoziierungsabkommen mit der EU teilzunehmen, wenn die Europäische Kommission eine solche Entscheidung trifft“, sagte Tykhiy.

Zur Erinnerung: Ungarn und die Slowakei hatten sich an die Europäische Kommission mit der Bitte gewandt, die Ukraine zur Aufhebung des Transitverbots für russisches Öl von Lukoil zu drängen, was jedoch abgelehnt wurde. Gleichzeitig hat sich die Europäische Kommission noch keine endgültige Meinung zu dieser Situation gebildet.

Zuvor war bekannt geworden, dass die russische Lukoil den Transport von Öl nach Ungarn eingestellt hat.

Später wurde berichtet, dass Ungarn mit einer Treibstoffkrise konfrontiert war, nachdem die Ukraine ein teilweises Verbot für den Transit von russischem Öl durch ihr Gebiet verhängt hatte.