Die Ukraine braucht fast 30 Milliarden Dollar für die Minenräumung

Die Ukraine benötigt 29,8 Milliarden Dollar für die Minenräumung in den vom Krieg betroffenen Gebieten, berichtet das Wirtschaftsministerium unter Berufung auf die von der Weltbank, der ukrainischen Regierung, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen durchgeführte schnelle Schadens- und Wiederherstellungsbedarfsanalyse (Rapid Damage and Recovery Needs Assessment – RDNA4). Es wird darauf hingewiesen, dass der Minenräumbedarf im Vergleich zum vorherigen Dokument um 4,8 Milliarden Dollar gesunken ist, was auf die Fortschritte bei der Vermessung und Räumung der Gebiete zurückzuführen ist, in denen Feindseligkeiten stattgefunden haben.

Die Autoren des Berichts weisen auch darauf hin, dass die aktive Entwicklung von Innovationen wie der Einsatz von Sensortechnologien, Luftaufnahmen und maschinellem Lernen die Kosten der Minenräumung weiter beschleunigen und dementsprechend senken kann. Da die Minenräumung Jahrzehnte dauern wird, ist es laut den Autoren wichtig, langfristige institutionelle Kapazitäten aufzubauen und Partnerschaften mit internationalen Minenräumorganisationen zu entwickeln. Zur Erinnerung: Bei einem Treffen der Mine Action Coalition in Vilnius bestätigten die Partner ihre Bereitschaft