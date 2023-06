Die Ukraine hat einen leistungsstarken Wasserkraftblock in einem Wasserkraftwerk in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die Reparatur eines Wasserkraftblocks in einem Wasserkraftwerk mit einer Leistung von über 300 MW abgeschlossen. Dies teilte das Energieministerium am Freitag, den 30. Juni, mit.

„Ein Block eines Wasserkraftwerks mit einer Leistung von mehr als 300 MW hat die planmäßigen Reparaturen verlassen, die Teil einer groß angelegten Reparaturkampagne von Energieanlagen sind“, hieß es in der Erklärung.

Gleichzeitig wird die Reparaturkampagne an den Erzeugungsanlagen – Wärme-, Wasser- und Kernkraftwerke – fortgesetzt. Der erzeugte Strom reicht aus, um den Bedarf der Verbraucher zu decken.

Am Vortag waren die Verbraucher in den Regionen Lwiw, Riwne und Kirowohrad wegen schlechten Wetters vorübergehend ohne Strom. In der Region Donezk sind vier Ortschaften weiterhin ohne Strom.

Aufgrund technischer Störungen wurden einige Verbraucher in der Region Tschernihiw vom Stromnetz getrennt. Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange.

Russischer Beschuss legte 15 Gemeinden in der Region Donezk, drei Gemeinden in der Region Saporischschja und vier Gemeinden in der Region Cherson lahm. Einige Verbraucher in den Regionen Tschernihiw, Sumy und Charkiw sind weiterhin ohne Strom. Dort, wo die Sicherheitslage es zulässt, sind Reparaturteams von Stromtechnikern im Einsatz.

In der Region Cherson wurden zwei Siedlungen, die seit Beginn der Räumung vom Stromnetz getrennt waren, wieder mit Strom versorgt. Und in Cherson wurden 211 Verbraucher, die nach den Überschwemmungen vom Stromnetz getrennt worden waren, mit Strom versorgt. Die Zahl der Verbraucher ohne Strom liegt weiterhin bei 13.300.

Zuvor war bekannt geworden, dass es in einem der Kernkraftwerke zu einer Notabschaltung eines Blocks gekommen war. Daher musste die Ukraine Soforthilfe aus dem rumänischen und polnischen Energiesystem in Anspruch nehmen.